Ali Koç'un başkanlığında yeni bir oluşum içerisine giren Fenerbahçe'de transferler tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Leicester City'den Islam Slimani'yi kadrosuna katan sarı lacivertliler, bir forvet transferini daha bitirdi.

FC Zürih, Michael Frey için Fenerbahçe’yle görüştüklerini ancak Sarı- Lacivertliler’in belirledikleri süre içerisinde dönüş yapmadığını açıklamıştı. Bu nedenle Frey’in takımda kalacağı belirtilmişti.

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24 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe’ye transfer olmak için kulübüne rest çekmiş ve takımla birlikte idmanlara çıkmama kararı almıştı. Bunun üzerine Frey kadro dışı bırakılmıştı.

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Bunun üzerine bir kez daha Zürih ile görüşen Fenerbahçe, Frey için İsviçre ekibi ile el sıkıştı. İsviçreli futbolcunun bugün saat 14.00'te İstanbul'a geleceği kaydedildi.

İsviçre basınında çıkan haberlere göre Zürih’te bonuslarla birlikte senede 500 bin Euro kazanan 24 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe’de 1 milyon Euro maaş alacak. 1.89 m. boyundaki golcü oyuncu, geçtiğimiz sezon 36 resmi maçta Zürih formasını terletti. Mihcael Frey, bu karşılaşmalarda 16 kez fileleri sarsarken, 6 da asist yaptı.

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