SON DAKİKA! Fenerbahçe Marco Fabian transferinden vazgeçti!
Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelen Marco Fabian'ın transferi suya düştü. Meksikalı futbolcunun sağlık kontrolünden geçememesi üzerine Sarı Lacivertliler'in transferden vazgeçtiği belirtildi.
Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Marco Fabian, dün akşam saatlerinde Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelmişti.
Atatürk Havalimanı'nda taraftarların büyük coşkuyla karşıladığı Meksikalı 10 numara, Sarı Lacivertli kulübün atkısıyla kameralara poz vermişti.
Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki oyuncunun transferini bugün açıklaması beklenirken son anda büyük bir sürpriz yaşandı.
TRT Spor'un haberine göre Sarı Kanarya, sağlık kontrolünden geçemeyen Fabian ile sözleşme imzalamaktan vazgeçti.
Yıldız futbolcunun Twitter'da Fenerbahçe'yi takip etmeyi bırakması da transferin suya düştüğü şeklinde yorumlandı.