SON DAKİKA! Fenerbahçe Josef de Souza transferini borsaya bildirdi

Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Dün sarı lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan Josef de Souza'nın başka bir kulübe transferi ile ilgili yalanlamanın 1 gün sonrasında Kanarya, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli'ye transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel futbolcumuz Josef de Souza'nın Suudi Arabistan Kulübü Al Ahli SC'ye transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Daha sonra ise şöyle bir açıklama yapıldı:

Suudi Arabistan kulübü Al Ahli SC tarafından futbolcumuz Josef de Souza için gelen ikinci transfer teklifi kulübümüz tarafından değerlendirmeye alınmıştır.

Kulübümüzün yüksek menfaatleri gereği, futbolcunun transferi konusunda Al Ahli ile görüşmelere başlanmıştır.