Galatasaray Emre Akbaba transferini bitirdi. Fanatik'in ulaştığı bilgiye göre; Alanyaspor ve Emre Akbaba ile her konuda anlaşma sağlandı. Galatasaray, Emre Akbaba'nın transferi için futbolcu ve Aytemiz Alanyaspor ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Son olarak Fenerbahçe'nin de teklif yaptığı Emre Akbaba için Galatasaray uzun süredir çaba harcıyordu.

Alanyaspor Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmesine rağmen Emre Akbaba'nın tercihi Galatasaray oldu.

Sarı-Kırmızılı takımın bu transfer için Alanyaspor'a 4 milyon Euro ödemesi bekleniyor.

Yakup Çınar - Fanatik.com.tr















