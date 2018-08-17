Son dakika! David Ospina transferi resmen açıklandı!

Fabri'yi Fulham'a sattıktan sonra kaleci arayışlarına geçen Beşiktaş'ta gündeme gelen isimlerden biri de Kolombiyalı file bekçisi David Ospina'ydı.

Önceki gün sağlık kontrolünden geçmek üzere Napoli'ye giden 29 yaşındaki eldivenin transferi bugün resmiyet kazandı.

İtalyan kulübü, transferin bittiğini resmi Twitter hesabı aracılığıyla yaptığı paylaşımla duyururken "Welcome David Ospina" (Hoş geldin Ospina) mesajını paylaştı.

Arsenal'dan bir yıllığına kiralanan tecrübeli kalecinin satın alma opsiyonu ise 5 milyon euro olarak belirlendi.

Yunus DİLBER / fanatik.com.tr