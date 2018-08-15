Transfer döneminin bitimine yaklaşık 2 hafta kala gaza basan Beşiktaş, yeni yapılanma bütçesini Vida’yla karşılamayı düşünüyor. Hırvat stoper için Monaco’yla görüşen yönetim, Negredo’yla da yolları ayırmayı hedefliyor. Beşiktaş Yönetimi, Vida ve Negredo’nun olası gidişi sonrasında 4 bölgeye takviye planlıyor. Kaleye Arsenal’den Ospina, stopere PSV’den Mirin, 10 numaraya Dortmund’dan Kagawa ve forvete ise Marsilya’dan Mitroglou öncelikler arasında yer alıyor.

BEŞİKTAŞ'TA 4 KOLDAN TRANSFER TAARUZU

Teknik direktör Şenol Güneş’in nisteği doğrultusunda kadrosunu yenileme çalışması başlatan Siyah-Beyazlılar, transfer sezonunun bitmesine yaklaşık 15 gün kala çalışmalarını sürdürüyor. İngiltere’de transfer döneminin kapanmasının ardından Domagoj Vida’nın satışı için Fransa Lig 1 ekiplerinden Monaco’yla görüşen yönetimin, pazarlıklarını sürdürdüğü belirtildi.

Hırvat stoper için son olarak 20 milyon Euro’luk talepte bulunan Siyah- Beyazlılar, Vida’dan gelecek bonservis ücretini yeni transferler için harcayacak. Yıldız isimden gelecek bütçenin; 10 numara, kaleci ve yeni stoper için kullanılması bekleniyor.

Menacerine tam yetki verildi

4.3 milyon Euro’luk maaşı ve düşük performansı sebebiyle Alvaro Negredo’yla da yollarını ayırmayı planlayan Kartal, bu isim için de menacerine tam yetki verdi. Tecrübeli oyuncunun temsilcisi Gelu Rodriguez’in, birkaç La Liga ekibiyle Negredo için görüşmelerini sürdürdüğü bildirildi. Kartal, 32 yaşındaki futbolcuyla yolların ayrılması halinde forvet hattını yeni bir isimle güçlendirmek için düğmeye basacak.

Öncelik 10 numarada

Transferde önceliği 10 numaraya veren Siyah-Beyazlılar, bu konuda Borussia Dortmund’un Japon yıldızı Shinji Kagawa için ısrarını sürdürüyor. 29 yaşındaki orta saha oyuncusunu kiralamak için girişimlerine devam eden Kartal, Vida’nın satışı halinde Kagawa’yı satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmak istiyor.

Kaleci transferinde de Arsenal’le yollarını ayırmayı planlayan David Ospina, liste başında yer alıyor.

Rota Fransa’ya dönüyor...

Stoper transferi konusunda Hollanda ekibi PSV’nin Fransız oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin için çalışmalarını sürdüren yönetim, Vida’nın ayrılması halinde 26 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağlayacak. Öte yandan Negredo’yla bağların koparılması sonrasında ise rota Fransa’ya çevrilecek. Marsilya’nın Yunan golcüsü Kostas Mitroglou’nun kiralama formülüyle kadroya kazandırılmaya çalışıldığı gelen haberler arasında. Yeni forvet arayışında bulunan ve son olarak Mario Balotelli’yle görüşen Marsilya’nın da Mitroglou’nun kiralık gidişine olumlu bakabileceği konuşuluyor.

BEŞİKTAŞ'TA ORIGI SESLERİ

Başkan Fikret Orman’ın Talisca’nın gidişinin ardından “Önceliğimiz hücumcu orta saha” dese de Linz ve Akhisar maçlarında problemin yine 9 numara olduğu görüldü. Oğuzhan’ın 10 numaradaki performansı nedeniyle fikrini değiştiren yönetim, Origi için İngiltere seferine çıktı.

Beşiktaş Başkan Fikret Orman’ın Talisca’nın gidişinin ardından “Önceliğimiz hücumcu orta saha” dese de Linz ve Akhisar maçlarında problemin yine 9 numara olduğu görüldü. Oğuzhan’ın 10 numaradaki performansı nedeniyle fikrini değiştiren yönetim, Origi için İngiltere seferine çıktı.

Origi yeniden listede

Cyle Larin’in birkaç maçlık performansına rağmen özellikle Akhisar karşısında durgun futbolu teknik direktör Şenol Güneş’i de isyan ettirdi. Yükselen kur nedeniyle tüm kulüpler gibi Beşiktaş’ın da bütçesini sarsmasına rağmen arayışlarını sıklaştıran yönetim de Güneş’in isteği üzere önceliğini yeniden golcü transferine verdi. Transfer döneminde, eski yıldızları, Aboubakar, Liverpool’dan Daniel Sturridge, Hollandalı, Bas Dost gibi üst düzey golcülerin peşine düşen Siyah-Beyazlılar, Liverpool’un kadrosunda düşünmediği Divock Origi’yi listeye aldı.

Beşiktaş'a gitmesi en iyisi

Transferin başladığı günlerde Liverpool’un diğer bir yıldızı Sturridge’den umduğunu bulamayan yönetim, Origi için tekrar kollar sıvadı. ABD’nin ünlü spor kanalı ESPN’in Premier Lig yorumcusu Shaka Hislop da Beşiktaş’ın Origi ilgisini doğrulayarak, “Liverpool ve Klopp, Origi'ye izin vermeli. Beşiktaş onun için iyi bir adres. Hem oyuncu hem de kulüpler için bu transfer oldukça mantıklı” dedi. Geçen sezonu Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg’da tamamlayan 23 yaşındaki Belçikalı yıldız, Almanya’da tüm kulvarlarda 36 maçta 7 gol, 3 asistlik performans gösterdi.

TRANSFERDE GERİ VİTES YOK

Döviz kurlarındaki yükselme nedeniyle transfer çalışmalarını yeniden gözden geçiren Beşiktaş Yönetimi, rakiplerin yaptığı transfer çalışmaları nedeniyle takıma takviye yapma kararının arkasında durdu.

Transfer komitesi, Başkan Fikret Orman’ın talimatıyla, kaleci, 10 numara ve forvet hazırlıklarını kaldığı yerden sürdürmek için kollarını yeniden sıvadı. Ospina ile maaş konusunda pazarlık yapan, aynı zamanda Bursasporlu Harun ve Real Madridli Kiko Casilla ile ilgilenen yönetim, bu üç kaleciden birini bitirmeye çalışacak.

Orta saha için Nacer Chadli ile anlaşan fakat kulübü West Bromwich ile kiralama konusunda pazarlıkları sürdüren siyah-beyazlılar, Borussia Dortmundlu Kagawa’yı da kiralamak için çaba sarf edecek.

Forvet hattında ise tam bir belirsizlik içerisinde olan Beşiktaş Yönetimi, Negredo’yu göndermeden bu bölgeye transfer yapmayacak. Bu konuda Rayo Vallecano ile görüşmelerini sürdüren siyah - beyazlı kulüp, Vida’yı da Lyon ve Monaco’ya satmak için görüşmeler yapacak.(Milliyet)

QUARESMA GİDECEK Mİ? AÇIKLAMA...

Portekiz basını Quaresma'nın Sporting Lizbon'a transfer olacağı iddialarla ilgili olarak flaş bir haber yayımladı. O Jogo gazetesi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde konuyla ilgili olarak Sporting yönetiminin kararını duyurdu. Gazeteye konuşan ve kulübe yakın olduğu belirtilen kaynaklara göre Portekiz temsilcisi Quaresma için herhangi bir teklifte bulunmadı. Kara Kartal'ın üç sezon evvel Porto'dan kadrosuna kattığı Q7'nin 2020 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Yıldız sağ kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'la çıktığı 38 maçta 5 gol ve 12 asist kaydetmişti.

BEŞİKTAŞ'TA GÖNDERİLMEYENLER KRİZ YARATTI

Beşiktaş'ta kriz büyük... Siyah-Beyazlı takımın kadrosunda bulunan golcü isimlerden Negredo, Vagner Love ve Mustafa Pektemek aldıkları paranın hakkını veremediği gibi takımdan gitmeye de sıcak bakmıyor. Negredo yılda 4.3 milyon Euro, Vagner Love 1.8 milyon Euro ve M.Pektemek de 1.6 milyon Euro alıyor.

Kartal'da beklenen performansı veremeyen 3 oyuncu yılda toplam 7.7 milyon Euro (55 milyon Lira) kazanıyor. Bu durum Beşiktaş'ın kasasına büyük darbe vururken transfer yapılmasını da engelliyor.

Gelen teklifler yetersiz

Beşiktaş Yönetimi 3 futbolcuyu bir an önce satmak istemesine rağmen gelen teklifler yetersiz kalıyor. Özellikle Negredo'nun yıllık ücretinin 4.3 milyon Euro olması bu oyuncuya talip kulüplere geri adım attırıyor.

Negredo'nun dışındaki diğer isimler Vagner Love ve Mustafa Pektemek de gelen tekliflerin yetirsizliği nedeniyle gönderilemiyor. Beşiktaş'ın kasasına yılda 55 milyonluk darbe vuran 3 isim yönetimi düşündürüyor. (Takvim)

JOAO MARIO'DAN KÖTÜ HABER

Inter'in iki sezon önce Sporting Lizbon'dan 40 milyon euroya transfer ettiği ancak beklentileri bir türlü karşılayamayan Joao Mario'dan Beşiktaş'a kötü haber geldi. İki ezeli Endülüs takımı Sevilla ve Real Betis, Joao Mario yarışında Beşiktaş'a rakip oldu. 25 yaşındaki Portekizli yıldız tgeçen sezonun ikinci yarısında Inter'den West Ham United'a kiralanmış ancak Londra ekibi satın alma opsiyonunu kullanmamıştı.

Betis devreye girdi!

Sky Italia'nın haberine göre, Sevilla'nın da kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu yıldız oyuncu için bir başka Endülüs bölgesi takımı Real Betis de devreye girdi. İtalya'nın transfer dönemi bu cuma bitiyor ancak İspanyollar için bu tarih 31 Ağustos... Dolayısıyla Mario'nun kendisine takım buolması için 2 haftalık süresi daha var. Bugünkü Gazzetta dello Sport'un haberine göre ise Joao Mario kendisine yeni bir takım bulamazsa ve takımda kalırsa Inter'de Luciano Spalletti tarafından ilk 11'de kullanılması neredeyse imkansız... Transfer döneminin başında Anderson Talisca'nın bonservisini alamayan ve oyuncusunun Çin'e gitmesine engel olamayan Beşiktaş için Joao Mario iddiaları Türk basınında yer almıştı.







