SON DAKİKA! Beşiktaş Loris Karius transferini duyurdu!

Beşiktaş, Liverpool'un file bekçisi Loris Karius'u transfer ettiğini resmen ilan etti. Siyah Beyazlılar'a ait resmi Twitter hesabının arka planına Alman kalecinin fotoğrafı konuldu.

Fikret Orman, bugün yaptığı açıklamada 25 yaşındaki file bekçisinin transferiyle ilgili olarak "İlgilendiğimiz bir oyuncu. İnşallah olur. Şu anda bitmiş bir şey yok." ifadelerini kullanmıştı.

Ne var ki Siyah Beyazlılar'ın Twitter hesabından yaptığı bu güncelleme, transferin artık bittiği şeklinde yorumlandı.

Fabri'nin Fulham'a gönderilmesinin ardından kaleci arayışlarına geçen Kara Kartal'ın başarılı eldiveni iki yıllığına kiralayacağı konuşuluyordu.