Al Hilal Başkanı Gomis transferini açıkladı!

Galatasaray'd Bafetimbi Gomis dönemi kapandı. Sarı kırmızılılar, Fransız golcü için Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, ile anlaşma sağladı. Cim Bom, bu transferi Al Hilal alacağı 6 milyon Euro + bonus ile bitirdi.

KAP açıklamasının birkaç saat içerisinde yapılacağı öğrenilirken, Al Hilal Kulübü Başkanı Sami Al Jaber, kendisine ait sosyal medya hesabından Gomis transferi konusunda gerekli anlaşmaların yapıldığını duyurdu.

Metin Karabaş