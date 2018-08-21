Metal Gear Solid filminin yönetmeni Jordan Vogt-Roberts'ın, Vimeo kanalında yayınlanan Metal Gear Solid 31. yıl anma videosunda, Snake'i Snake yapan ses David Hyter, özlediğimiz ses tonu ile, Solid Snake'i seslendirdi. Metal Gear Solid, 31. yıl anma videosunu aşağıdaki oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

David Hyter yeniden Solid Snake'i seslendirdi

Yönetmenliğini Kong: Skull Island fili ile bilinen Jordan Vogt-Roberts'ın üstlendiği Metal Gear Solid filmi çalışmaları devam ediyor. Filmin yönetmeni Jordan Vogt-Roberts, yönetmenliğinin yanı sıra, aynı zamanda çok büyük bir Metal Gear Solid hayranı. Küçük yaştan beri kafasında hep bir Metal Gear Solid filmi yapma fikri olduğunu söyleyen Jordan Vogt-Roberts, Metal Gear Solid'in 31. yılı için bir anma videosu yayınladı. Yayınlanan anma videosunda, Solid Snake'in ikonik sesi. David Hyter, yeniden Snake'i canlandırdı. David Hyter oalylı bir şekilde Etal Gear Solid 5: The Phantom Pain'de yer almayacağını açıklamış ve Hideo Kojima'ya olan kırgınlığını dile getirmişti.

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