Slimani umut verdi

Sarı-Lacivertliler’in İngiltere Premier Lig temsilcisi Leicester City’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Islam Slimani, önceki akşamki Göztepe karşılaşmasında Fenerbahçe formasıyla ikinci mücadelesine çıktı.

90 dakika sahada kalan Cezayirli istediği kadar pozisyon bulamasa da sergilediği hırslı futbolla teknik direktör Phillip Cocu’yu gelecek için ümitlendirdi.

Cocu’nun, Slimani’nin ilerleyen maçlarda daha fazla etkili olabilmesi için çalışmalarda bulunduğu ve bu doğrultuda takımın kanat oyuncularından yıldız golcüye daha fazla pozisyon yaratmasını istediği kaydedildi.

Tecrübeli oyuncu da Cocu’ya daha fazla destek alması halinde gollerine Kayseri maçından itibarın başlayacağının sözünü verdiği belirtildi