Slimani ikinci yarıda

Damien Comolli, Cezayirli yıldızın imza töreninde yaptığı açıklamada, oyuncunun evraklarının Yeni Malatya maçına yetişmesi için çalıştıklarını söylemişti.

İslam Slimani’nin lisansı çıkartıldı. Tecrübeli forvetin bu akşamki mücadelede oynamasının önünde bir engel kalmadı.

Yıldız futbolcu, Leicester’ın hazırlık kampına katıldığı için hazır bir şekilde gelmişti. Ancak Phillip Cocu’nun maça Roberto Soldado ile başlaması bekleniyor.

Slimani’nin karşılaşmanın ikinci yarısında, Fenerbahçe formasıyla ilk kez sahaya çıkması muhtemel.