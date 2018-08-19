Slimani: Herkes bana yardımcı olmaya çalışıyor

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaştı. Şampiyonlar Ligi ön elemede Benfica'ya elenen Sarı Lacivertliler, ligde moral bulmak istiyordu. Ancak Yeni Malatyaspor güçlü rakibi karşısında dirençli bir oyun sergiledi ve günün başarılı ismi Aleksic'in golü ile maçı 1-0 kazanmasını bildi.

Maçın ardından Fenerbahçe'nin yeni transfer Slimani, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte golcü futbolcunun açıklamaları:

"İlk maçıma çıktım. Uzun süre sonra 90 dakika oynadım ama maksimumumu vermeye çalıştım. Tüm maçı geride kabul eden bir rakip vardı karşımızda. Bir sonraki maçı düşünmeye başlamalıyız."

"Benim için yeni bir macera. Yeni bir ülke, yeni bir lig. 1 haftadır buradayım, biraz adaptasyon süresine ihtiyacım var. Şu anda gerek takım arkadaşlarım, gerek hocam bana çok yardımcı oluyorlar."



