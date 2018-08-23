Douglas, David Braz, Aydın Karabulut, Rybalka, Uğur Çiftçi ve Erdoğan Yeşilyurt’u renklerine bağlayan Sivasspor, acil orta saha arıyor. Mert Hakan Yandaş’ın ardından Ndinga da sakatlandı. Kırmızı- Beyazlılar, merkeze kaliteli bir isim arıyor.

Transferde zaman daraldığı için öncelikli hedef, yurt içindeki oyuncular. Galatasaraylı Tolga Ciğerci de gündemde.

Geçen sezondan bu yana sakatlığı olduğunu öne süren Tolga’nın üstü teknik direktör Fatih Terim tarafından çizildi. Sivasspor, gurbetçi futbolcu için nabız yoklayacak ve Galatasaray’a şartlarını soracak. Öncelikli plan Tolga’yı kiralamak. Yıllık ücretinin ise bir kısmını Galatasaray’ın ödemesi planlanıyor.

Ozan Tufan iddiası

Sezona Alanyaspor galibiyetiyle başlayıp ardından Trabzonspor’a yenilen Sivasspor, bu hafta ise Kasımpaşa’yı evinde konuk edecek. Yiğidolar’ın hedefi, öncelikle ilk 8 potasına girebilmek.

Orta saha arayışlarında Fenerbahçeli Ozan Tufan’ın da listede olduğu iddia ediliyor.