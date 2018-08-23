Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor'u 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 ile geçen, ardından Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek 2'de 2 yapan Kasımpaşa, 3. hafta maçında Sivasspor'a konuk olacak. Aldığı 6 puanı son dakikada attığı gollerle hanesine yazdıran Kasımpaşa, zorlu deplasmandan da alacağı galibiyetle 3'de 3 yapmanın hesaplarını yapıyor. Lige galibiyetle başlayan Sivasspor, geçtiğimiz hafta Trabzonspor'a karşı durgun bir oyun ortaya koymuştu. Robinho, Kone ve Douglas gibi yıldız isimleri kadrosunda bulunduran Sivasspor, evinde taraftarlarına galibiyet armağan etmek istiyor.

Sivasspor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

26 Ağustos Pazar günü Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.15'te başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi Fanatik.com.tr'de olacak.

Hüseyin Göçek düdük çalacak

Sivasspor ile Kasımpaşa arasındaki karşılaşmayı tecrübeli hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek'in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Ali Saygın Ögel yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Erkan Özdamar

Paşa'lı yıldıza teklif yağıyor

Kasımpaşa’da geride kalan sezonu 17 maçta 12 golle bitiren Mbaye Diagne yeni sezona da muhteşem bir başlangıç yaptı. 2 hafta sonunda 3 golle şimdiden krallık yarışının en iddialı isimlerinden biri olacağını gösteren 27 yaşındaki futbolcuya birçok teklif geliyor. Kasımpaşa’nın ise menajerler aracılığıyla önerilen teklifleri geri çevirdiği bildirildi.