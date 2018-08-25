Sivas, Pogba’yı bitirdi

Transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala hareketli saatler yaşayan takımlardan bir tanesi de Sivasspor. Özellikle savunma bölgesine takviye yapmayı planlayan Yiğidolar’da bir süredir gündeme gelen isim dünyaca ünlü yıldız Paul Pogba’nın ağabeyi Florentin Pogba’ydı.

Küme düşen Gençlerbirliği’nden ayrıldıktan sonra bonservisini eline alan ve çalışmalarını bireysel olarak sürdüren 28 yaşındaki futbolcuyla yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve transferin imzaya kaldığı öğrenildi. Yaz döneminde hazırlıklarını sürdürürken idmanlarda Sivasspor forması giyen Pogba, Yiğidolar’da oynamayı çok istediğini göstermişti. Paylaştığı videodan sonra Sivasspor taraftarlarından da birçok mesaj alan oyuncunun imza atmak için gün saydığı gelen haberler arasında.

Orta saha alarmı

Sivasspor’un bir ayönce masaya oturduğu, ancak anlaşmaya varamadığı Erdem Şen yeniden gündeme geldi. Mert Hakan Yandaş ve Ndinga’nın yaşadığı sakatlıklar nedeniyle orta sahaya da bir takviye yapması zorunlu haline gelen Kırmızı-Beyazlılar’ın Erdem’le anlaşmasına kesin gözle bakılıyor.