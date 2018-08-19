Şişko Nuri lakaplı sanatçı Sıtkı Sezgin hayatını kaybetti

69 yaşındaki Sıtkı Sezgin, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde anjiyo olduktan sonra yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. Çoklu organ yetmezliği sebebiyle yoğun bakımda olan Sıtkı Sezgin, yaşam mücadelesini kaybetti. Sıtkı Sezgin, bugün Samsun Büyük Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

HUZUR EVİ YETKİLİLERİ SAHİP ÇIKTI

Sürekli eski meslektaşları tarafından aranıp sormadığından yakınan Sıtkı Sezgin'in cenazesi, 10 yıldır kaldığı Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi yetkilileri tarafından OMÜ Tıp Fakültesi'nden alındı. Sezgin'in cenazesi Samsun Büyükşehir Belediyesi Kıranköy Gasilhanesine götürüldü.

SITKI SEZGİN (ŞİŞKO NURİ) KİMDİR?

Sıtkı Sezgin1949'da Samsun’da doğdu.

1971 yılında Ayşecik ve Sihirli Cüceler sinema filmi ile adım attığı oyunculuğa, Hayat Sevince Güzel, Öksüzler, Ah Dede Vah Dede, Sevgili Dayım, Adile Teyze, Nikah Masası, Alman Avrat 40 Bin Mark, Alman Avrat'ın Bacısı gibi filmler ile devam etti.

Özellikle 'Öksüzler' isimli sinema filminde Sezercik ile gerçekleşen eşek satın alma bölümünde 'Babam çok zengin benim, çuvalla para verir gene de alır.Benim olacak fıstık bineceğim üstüne, vuracağım kırbacı, vuracağım kırbacı' cümleleri ile hafızalarda yer edindi.

17 Ağustos Gölcük depreminde evini kaybetti. Sinemayı bıraktıktan sonra memleketi Samsun'a dönen oyuncu, Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde yaşamını sürdürüyordu.