Sırbistan: 3 - Türkiye: 0

19 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası finalinde ev sahibi Sırbistan’a 3-0 yenilerek, ikinci oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, Sırbistan’ın Cacak kentinde düzenlenen şampiyonanın finalinde ev sahibi ekip ile karşılaştı.

Mladost Atenica Spor Salonu’nda oynanan final maçında ay-yıldızlılar, rakibine 25-20, 25-18 ve 25-20’lik setlerle yenilerek, organizasyonu gümüş madalya ile tamamladı.

Milliler, 1-9 Eylül tarihlerinde Arnavutluk’un ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek.