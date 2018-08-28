Sinan Gümüş resitali

Alanyaspor karşılaşmasına Sinan Gümüş damgasını vurdu. Süper Lig’de bu sezon ilk 3 maça da ilk 11’de başlayan Sinan, Alanya galibiyetinde başrolü oynadı. Önce Fernando’nun perdeyi açan golü öncesinde kale önünde topu kafayla indiren yıldız futbolcu, bu golün oluşmasında kilit rol oynadı.

Daha sonra uzaktan vuruşunda top Tzavellas’ın kafasına çarpıp ağlarla buluştu. Üçüncü golde ise 24 yaşındaki oyuncu, Eren Derdiyok’a asist yaptı.

Geçen sezon da şampiyonluk yolundaki kritik Alanya deplasmanındaki 3-2’lik galibiyette 3 puanı getiren golü filelere yollayan tecrübeli futbolcu, Akdeniz temsilcisine karşı ligde çıktığı üçüncü maçında dördüncü kez gol sevinci yaşadı. Sinan’ın ligde daha fazla gol attığı başka bir takım bulunmuyor.