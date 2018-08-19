Codemasters'ın geliştirdiği F1 2018 yine her sene olduğu gibi, simülasyon oynanış mekanikleri ile dikkat çekiyor. Öyle ki; gerçek Formula 1 yarış pilotları, Codemasters'ın F1 oyunlarını oynayarak antrenman yaptıklarını söylüyor.

Simülasyon yarış oyunu F1 2018'in oynanış videosu geldi

Codemasters, bu sene F1 2018'in kariyer moduna ayrı bir özen gösterildiğini ve oyuncuları daha gerçekçi bir kariyer modunun beklediğini açıklamıştı. Yayınlanan oynanış fragmanında da oyunun kariyer modundan oyun içi görüntülere yer veriliyor. Mekanikerlerin ve basın mensuplarının karakterimizle konuştuğu anlar görülebiliyor. Kariyer modu dışlında oyunun grafik yapısında da yenilikler var. Codemasters'ın geliştirdiği F1 2018 özellikle ışıklandırmalaryla ve Formula 1 araçlarının gerçekçi görünümüyle dikkat çekiyor. F1 2018'de formula 1 araçlarında daha fazla hareketli parça görebileceğiz. PC, PlayStation 4 ve Xbox One için 24 Ağustos'ta çıkacak olan F1 2018'de klasik araçlara da yer verilecek. Klasil araç listesi ise şöyle;

1970'ler ve1980'lerin başı:

1972 Lotus 72D

1976 Ferrari 312 T2

1976 McLaren M23D

1978 Lotus 79

1979 Ferrari 312 T4

1982 McLaren MP4/1B

F1 2017 araçları

2010 Red Bull RB6

2008 McLaren MP4-23

2007 Ferrari F 2007

2006 Renault R26

2004 Ferrari F2004

2002 Ferrari F2002

1998 McLaren MP4-13

1996 Williams FW18

1995 Ferrari 412T2

1992 Williams FW14

1991 McLaren MP4/6

1988 McLaren MP4/4

2 Yeni ‘Tier 1’ Klasik araç:

2009 Brawn BGP-001

2003 Williams FW25