Fabri'nin Fulham'a satılmasından sonra kaleci arayışlarına geçen Beşiktaş'ta gündeme gelen isimlerden biri de Liverpool'un file bekçisi Simon Mignolet idi.

İngiliz basını, Kara Kartal'ın Belçikalı eldiven için görüşmelere başladığını duyurmuş ve 30 yaşındaki kalecinin Siyah Beyazlılar'a çok yakın olduğunu kaydetmişti.

Liverpool'da üçüncü kaleci konumuna düşen 1.93 boyundaki Mignolet'nin adı son günlerde ise Serie A ekibi Napoli'yle birlikte anılıyordu.

Tecrübeli eldivenin menajeri ise Belçika'da yayım yapan La Derniere Heure gazetesine yaptığı açıklamada oyuncusu için Napoli ile görüşme hâlinde olduklarını doğrulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda görüşüyoruz ama henüz bir anlaşma yok. Bu meseleye çözüm bulmak Liverpool'un çıkarına olur. Onlar, takımda tutmak istiyor ama Mignolet'nin planı daha iyi bir takımda oynamak.

Mignolet, Napoli için kalite anlamında en iyi seçenek ancak işin bir de maddi boyutu var."

Yunus DİLBER / fanatik.com.tr