Şimdi sıra Yeni Malatya’da

Phillip Cocu, Benfica maçının ardından takıma 1 gün izin vermişti. Fenerbahçe, yarın deplasmanda karşılaşacağı Yeni Malatya maçının hazırlıklarına dün başladı.

Benfica mücadelesinde 11’de görev yapan oyuncular, yenileme çalışmasıyla yetindi.

Diğer futbolcular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından iki gruba ayrılıp 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman çift kale maçla noktalandı.

Önce idman sonra yolculuk

Fenerbahçe, Yeni Malatya mücadelesi öncesi son antrenmanını bugün gerçekleştirecek. Sarı-Lacivertliler, zorlu deplasman için saat 20.30’da uçakla Malatya’ya gidecek ve konaklayacağı otelde kampa girecek. Fenerbahçe kafilesi, karşılaşmanın hemen ardından İstanbul’a geri dönecek. Kanarya, geçtiğimiz sezon Süper Lig’e çıkan rakibiyle deplasmanda oynadığı mücadeleyi 2-0 kazanmıştı.

Malatya’da kayısı ikramı

Malatya şehri, yarınki Fenerbahçe maçına hazırlanıyor. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, misafir takım taraftarlarını en iyi şekilde ağırlayacaklarını söyleyerek, “MTB olarak İstanbul ve civar illerden gelecek olan konuklarımıza, Malatya’nın misafirperverliğini göstermek için küçük ambalajlar şeklinde kayısılar ikram edeceğiz. Maçı ise inşallah biz kazanırız” diye konuştu.