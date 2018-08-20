EuroLeague’in en önemli oyuncularından Alexey Shved, önümüzdeki yaz NBA’e dönebilir gibi gözüküyor.

EuroLeague’de geçtiğimiz sezon Khimki formasıyla skorerliğini herkese bir kere daha gösteren Rus guard Alexey Shved, uzun süre daha kıtamızda kalmayabilir. Hatta ayrılık, önümüzdeki yaz bile gerçekleşebilir.

Shved geçtiğimiz sezon EuroLeague’de rekorlar kırarak Sayı Kralı olmuştu. Yıldız oyuncunun menajeri Obrad Fimic, bu yaz Shved’e dört NBA takımının ilgi gösterdiğini söyledi ve gelecek için de açık kapı bırakmayı ihmal etmedi.

“Her yıl NBA takımlarından Alexey’e bir ilgi mutlaka oluyor” dedi Fimic ve ekledi, “Bu yaz New Orleans, Minnesota, Memphis ve Phoenix, Shved’i kadrolarına katmak istediklerini bize bildirdi.”

“Önümüzdeki yıl Alexey’in Khimki ile kontratı devam edecek ancak NBA’den gelen teklifleri çok dikkatlice düşüneceğiz. Herkes önümüzdeki yaz NBA takımlarının harcayacak daha çok parası olduğunu söylüyor. Yani Shved’in Rusya’dan ayrılığının ihtimali de buna bağlı olarak büyüyecek.”

Fimic, Shved’e NBA’den 1 yıl için 4 milyon dolarlık teklif geldiğini ancak reddettiklerini de sözlerine ekledi.

Shved 2012’de NBA’e gitmiş, Minnesota, Philadelphia, Houston ve Rockets‘ta oynadıktan sonra 2015’te Khimki ile kıtamıza geri dönmüştü.

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