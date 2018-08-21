Shengelia’nın yeni kontratının detayları ortaya çıktı

Tornike Shengelia, Baskonia ile 4 yıllık kontrat uzattı ve bu kontratın detayları belli olmaya başladı.

Baskonia, yeni anlaşmayı geçtiğimiz günlerde resmen açıkladı ve yıldız uzunu Tornike Shengelia ile sadece kulübün değil EuroLeague tarihinin de en büyük kontratlarından biri karşılığında sözleşme uzattı.

İki taraf, dört yıllık sözleşmede anlaştı ve kontratın bedeli 7.5 milyon dolar. Shengelia aynı şekilde her yıl sonunda kontratında NBA çıkışına sahip olacak ve Amerika’da şansını bir kere daha deneme imkanı yakalayacak.

2012 Draftı’nda Philadelphia 76ers tarafından seçilen Gürcü oyuncu, 2012/14 arasında Brooklyn Nets‘te forma giymiş ve birçok kez D-League ekibi ile maçlara çıkmıştı. Shengelia daha sonra kısa bir süre Chicago’da da oynamıştı.

Kontrattaki önemli detaylardan biri çıkışların sadece NBA’e dair olması. Yani bu da Shengelia’yı uzun süre boyunca Avrupa’da Baskonia dışında herhangi bir takımda göremeyeceğimiz anlamına geliyor.

EuroHoops