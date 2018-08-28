Shane Larkin sağlık kontrolünden geçti

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve THY EuroLeague takımlarından Anadolu Efes’in yeni transferlerinden Shane Larkin, Anadolu Sağlık Merkezi’nde sağlık kontrolünden geçti.

Larkin, dahiliye, efor, kulak burun boğaz, göz, genel cerrahi, kardiyoloji, ortopedi muayenelerini ve kan tahlillerini sorunsuz biçimde tamamlarken, Lacivert-Beyazlı oyuncunun sağlık kontrollerinde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığı belirtildi.