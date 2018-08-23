Shadow of the Tomb Raider'ın PC sürümü şahane gözüküyor
Shadow of the Tomb Raider için yeni bir video daha yayınlandı. Gamescom 2018 fuarında NVidia'nın düzenlemiş olduğu özel etkinlikte yayınlanan bu yeni tanıtım videosunda, oyunun PC teknolojilerine, daha doğrusu NVidia'nın RTX kartlarının getirmiş olduğu avantajlara değinildiğini görüyoruz.
Yayınlanan bu yeni videoya baktığımızda karakter ve çevre detayları dışında RTX kartların getirmiş olduğu avantajlara da kısaca değinilmiş. Bu teknolojiler arasında Real Time Ray Traced, yani gerçek zamanlı ışığı takip eden gölgeler oldukça dikkat çekiyor. Bu özellik oyunun atmosferini de pozitif yönde etkilemeyi başarmış. Bunun dışında zaten aşina olduğumuz HBAO+ ve yüksek kalite Anti-Aliasing gibi etkenler de gösterilmiş. Kaplamalar, gerçekçi ışık hüzmeleri ve HDR gibi etkenlere de video içerisinde yer verildiğini görüyoruz. Kısacası Shadow of the Tomb Raider'ın PC sürümü tüm bu detaylar ile birlikte oldukça iyi görüneceğe benziyor.
Bu haberi de okudularShadow of the Tomb Raider'ın düşman çeşitleri videosu yayınlandı