Serena Williams’tan Cincinnati’ye erken veda

Kadınlar tenisinin eski 1 numarası Serena Williams, Cincinnati Açık’a ikinci turda veda etti.

ABD’nin Ohio eyaletinde bulunan Cincinnati kentinin ev sahipliği yaptığı sert kort turnuvasında 36 yaşındaki Williams, ikinci turda Çek Petra Kvitova ile karşılaştı.

Rakibine 6-3, 2-6 ve 6-3’lük setlerle 2-1 mağlup olan ABD’li Williams, daha önce iki kez şampiyon olduğu bu turnuvadan elendi.

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon’da bu yıl final oynayan ancak Alman Angelique Kerber’e 2-0 yenilen Williams, bu ay katıldığı Silicon Valley Classic turnuvasının ilk tur maçını da Büyük Britanyalı Johanna Konta’ya 6-1 ve 6-0’lık setlerle kaybetmiş ve kariyerinin en ağır mağlubiyetini yaşamıştı.

AA