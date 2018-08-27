Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş sahasında Antalyaspor'u ağırladı. Gol yağmuru yaşanan mücadelede 3-2 galip gelen taraf Akdeniz ekibi oldu.

Mücadelenin ardından Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Güneş'in maç sonu açıklamaları:

"Sürpriz oldu, mucizeler oldu. Oynadığımızın oyunun karşılığını alamadık. Farklı kazanmamız lazımdı. Şanssızlıklar da vardı, çarptı gol oldu. 3 gol yememiz mucizeydi. Futbol böyle bir şey."

"Futbol oynamak için tempoyu da yükseltmek gerekiyor ama 10 defa oyun duruyor, hakem bir şeyler yazıyor. Rakibin dinlenmesi için mi geliyorsun buraya? Geçen sene de Antalyaspor maçımızı böyle yönetmişti. Rahatsız mısın! Niye kesiyorsun oyunu! Kaç defa yattılar görmüyor musun? Arkaya da adam koyuyorlar. Taça atmasak uzun top atıp gol atacaklar. Böyle futbol olur mu!"

"Futbol adına oyuncularıma diyecek bir şeyim yok. O pozisyonlarda gol yemememiz gerekiyor diyebiliriz tabii ama pozisyonlarımız var. Riskleri daha fazla aldım ikinci yarı. Zaten onların da net bir pozisyonu yok."

"Vida'nın sakatlığı vardı, onun için dışarı aldık. Gerideyiz, forvet sokmamız gerekti. Bundan rahatsız olan arkadaşlar olmuş. Hocalık yapan bilir bunu ama öğrenmiş olsunlar, biraz daha dikkatli konuşalım."

Gökhan Gönül açıklaması

Gökhan Gönül'ün saha içinde sağlık görevlileriyle yaşadığı gerginliği görmediğini belirten tecrübeli teknik adam, "Sakin ol diyor yaptığı zaten sakin olmamam için yapıyor. Oyuncu da ister istemez sinirleniyor. Doğru değil ama sinirleniyor. Konuşmaması lazım evet ama konuşuyor. Soğukkanlı olmamız lazım aynı şeyi biz yapsak daha farklı olurdu. Utku şanssız bir maç yaşadı. İlk maçına çıktı şanssız goller oldu. Onun adına da üzüldük. Baskılı oynadığımız bir maçta gelen her pozisyonda gol yemek de üzücü ama bunları yaşar normal. Gol yenir. Onun için iyi bir tecrübe oldu belki de" şeklinde konuştu.

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Tolgay'ın direk soyunma odasına gitmesi...

Tolgay'ın oyundan çıktıktan sonra soyunma odasına gitmesiyle ilgili de konuşan Güneş, "Oyuncular çıkarken üzülür, normal. Bir anlık yaptıysa önemli değil ama ruhunda varsa takımda yeri yoktur. Niyeti kötüdür" açıklamasında bulundu.



