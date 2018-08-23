Partizan’ın çok iyi bir takım olduğunu belirten Beşiktaş’ın teknik direktörü Şenol Güneş, ellerinden gelenin en iyisini yapmaları gerektiğini söyledi. Deplasmanda zor bir maçın kendilerini beklediğini vurgulayan Güneş şunları söyledi: “Artık grup aşaması için karşımızdaki son takım Partizan. Özellikle rakibimiz evinde iyi oynayan ve bu sezon Avrupa’da yenilgisi olmayan bir ekip. Elbette taraftar desteği arkalarında olacak. Onları iyi analiz ettik. Rakibin artı ve eksilerini biliyoruz. Gerekli taktik çalışmalarını yaptı.”

‘Rövanş yokmuş gibi...’

“Bu mücadeleyi rövanşı yokmuş gibi düşüneceğiz. Deplasmanda bir golün bile büyük önemi var. Elbette gol yemeden atıp kazanırsak, bizim için harika olur. Cezalı Negredo’nun yanı sıra Babel ve Lens de aramızda olmayacak ancak onların yerine oynayacak isimler de görevlerini başarıyla yerine getirecektir.”