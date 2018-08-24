Şenol Güneş: ‘Kazanmaya yakındık'

Şenol Güneş'in açıklamaları şöyle:

“Rakibimizi karşımıza alarak oynamaya çalıştık. Savunma arkasında boşluk bulmayı düşündük. Golü yiyene kadar da atakları yoktu. Sonrasında biz golü bulduk, 3-4 olabilirdi. İkinci yarıda oyuna biraz bastık, beklemeyi tercih ettik. Yine de bir duran toptan pozisyonumuz vardı. 1-1 çok iyi değil ama kötü sonuç da değil. Oyunun tamamına baktığımızda kazanmaya yakındık. İstanbul’da taraftarımızın önünde turu atlamak istiyoruz. Oyuncularımızın performans göstermesi için iyi hazırlık geçirmeleri gerekiyor. Üst üste maçlar sıkıntı yaratabiliyor”

‘Pepe’nin durumu iyi’

Oyundan çıkmak zorunda kalan Pepe’nin durumunun iyi olduğunu belirten Güneş, “Pepe’yi risk almamak için çıkardık. Eldeki takımı harmanlayarak gitmek istiyoruz. 3 maç üst üste seyahatteyiz. Umarım ki geç gelen oyuncuları performansı yükselir. Diğerleri de bununla birlikte daha iyi olur. İlginç bir tesadüf de Avrupa’da 3 takımla oynadık, 3’ünün de rengi bizimle aynıydı” diye konuştu.