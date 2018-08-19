Şenol Güneş: Daha takım olgusunu tam yerleştirmedik

Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında Beşiktaş deplasmanda B.B. Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından açıklamada bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, “İlk yarı iyi değildik. İkinci yarı tam tersi oldu” diye konuştu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Erzurum’da iyi bir ambiyans vardı. İlk yarıda oyuna iyi başlamadık istedik ama tersine Erzurumspor bizden daha iyi başladı. İkinci yarıda da tam tersi oldu. Goller bulduk. Bu süreci yaşayacağız. İlk yarı iyi değiliz geçen hafta da aynıydı. 3 deplasmana gittik. Bunlara rağmen daha iyi oynayacak oyuncularım var. Erzurumspor bizi zorladı. 3 puanı kazandık. 4-4-2'ye gittik. İlk başladığımızda umduğumuz gibi gitmedi. Rakip uzun toplarla oynadı. Bir değişikliğe gittik 36 dakikada. Bu da bize olumlu yansıdı. Lens, Caner iyi durumda. İlk yarı düşündüğümüz oyun ortaya çıkmadı. Daha çok çalışmamız gerekiyor. Daha takım olgusunu tam yerleştirmedik” dedi.