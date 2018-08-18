Şenol Güneş: "Bu maçı iyi düşünün"

Siyah-Beyazlılar’ın teknik direktörü Şenol Güneş, Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda son dakikada attıkları golle eledikleri LASK Linz maçı sonrası oyuncularını tebrik ederken, performanstan ötürü futbolcularını eleştirdi.
Maçın hemen ardından soluğu soyunma odasında alan Güneş’in normalin aksine kısa bir konuşma yaptığı ve takımına, “Öncelikle tur için hepinizi tebrik ediyorum. Ancak bu maçı mutlaka düşünmeniz gerekiyor. Son 2 sezonda Şampiyonlar Ligi’nde oynamış, önemli bir seviyeye gelmiş bu maliyetteki bir takımın, turu son dakikalara bırakmaması gerekiyordu. Size en kısa konuşmalarımdan birini yapıyorum çünkü düşünmenizi istiyorum” dediği öğrenildi.