Şenol Güneş: "Bu maçı iyi düşünün"

Siyah-Beyazlılar’ın teknik direktörü Şenol Güneş, Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda son dakikada attıkları golle eledikleri LASK Linz maçı sonrası oyuncularını tebrik ederken, performanstan ötürü futbolcularını eleştirdi.

​Maçın hemen ardından soluğu soyunma odasında alan Güneş’in normalin aksine kısa bir konuşma yaptığı ve takımına, “Öncelikle tur için hepinizi tebrik ediyorum. Ancak bu maçı mutlaka düşünmeniz gerekiyor. Son 2 sezonda Şampiyonlar Ligi’nde oynamış, önemli bir seviyeye gelmiş bu maliyetteki bir takımın, turu son dakikalara bırakmaması gerekiyordu. Size en kısa konuşmalarımdan birini yapıyorum çünkü düşünmenizi istiyorum” dediği öğrenildi.