Şenol Güneş: Böyle bir maç oynamak bize yakışmadı

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Beşiktaş, ölüp ölüp dirildiği maçta LASK Linz'e 90. dakikada Alvaro Negredo'nun attığı golle 2-1 mağlup oldu ancak Siyah-Beyazlılar ilk maçta 1-0 kazandığı için deplasman golü avantajıyla turu geçen taraf oldu.

Maçın ardından Siyah Beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş, önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte tecrübeli teknik adamın açıklamaları:

"Kaybetmek bizim için üzüntü verici. Bu takım diri, koşan bir takım ama bizim de oyuncu kalitemiz, takım üstünlüğümüz sahaya yansımalıydı. İlk yarıda yavaş oynadık, çok kötü top kayıpları yaptık."

"Hücum teşebbüsümüz beklentimizin çok altındaydı. Maalesef iyi oynamadık. Oyun için biraz uğraşacağız, maalesef öyle görüküyor. Böyle bir maç oynamak bize yakışmadı."

"TRT bizim televizyonumuz, Türkiye'nin televizyonu, devletin televizyonu, halkın televizyonu. Böyle bir sorunun konuşulmasını doğru bulmuyorum."

"Bugün hatalar çok fazlaydı. Bizim oyun tarzımızın dışında bir oyun çıktı bugün ortaya. Olumsuzlukları kendi aramızda değerlendireceğiz."

"Şu anda takım, iyi de oynasak, kötü de oynasak, değerlendirmeye alınmaz. Enzo geçen maç hata yapmadı, bu hafta yaptı. Caner dinamik ama düşüşe geçebilir. Eksik olan oyuncular da var, uyumsuzluklar da var. Kim oynarsa oynasın, skoru alabilmeliydik."







