Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaştı. Şampiyonlar Ligi ön elemede Benfica'ya elenen Sarı Lacivertliler, ligde moral bulmak istiyordu. Ancak Yeni Malatyaspor güçlü rakibi karşısında dirençli bir oyun sergiledi ve günün başarılı ismi Aleksic'in golü ile maçı 1-0 kazanmasını bildi.

Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy, önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Özsoy'un maç sonu açıklamaları:

"Kötü bir mağlubiyet oldu. Sonuç istemediğimiz gibi oldu. Kötü oynadık, kötü bitti. Kabul edilebilir bir futbol değil. Henüz 2. hafta olduğundan dolayı lig başlarında böyle şeyler olması muhtemeldir."

"Giuliano'nun transferinin şartlarını açıklayamam. Transfer netleştikten sonra KAP mecburiyeti var. Ama bitti denecek kadar yakın bir transfer, kulübümüz için iyi bir anlaşma."

"Gördük ki, daha biz seçilmeden rakipler Emre Akbaba ile ilgilenmiş, vazgeçtik. Oyuncuyla bir kez Comolli görüştü ve fikrini almak istedi. Oyuncuyla ilgilenmemizin tek nedeni, Alanyaspor başkanının teklif etmesi."

"Oyuncu transferi olacağı kesin. Ayrılık da olabilir. Giuliano ile ayrılık aşamasına geldi, diğer oyunculara teklif olursa ve teknik kadro onay verirse, olabilir."

"Eğer bonservis ücreti ödemiyorsak, kiralık ya da satılık, oyuncu alabiliriz. Ama eğer bonservis ücreti veriyorsak ya da kiralama ücreti veriyorsak, önce satmamız lazım. Ayew gibi kiralama bedeli yoksa alınabilir, Islam gibi bir şey ödenecekse farklı."