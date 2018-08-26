Selim Kosif: "Damien Comolli ve Phillip Cocu gönderilmeli"

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'in üçüncü haftasında deplasmanda Göztepe'ye 1-0 yenildiği mücadelenin yankıları sürüyor.

Karşılaşmanın ardından teknik heyet ve futbolculara yapılan ağır eleştirilere bir yenisini de Sarı Lacivertliler'in eski yöneticilerinden Selim Kosif ekledi.

Resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kosif, Damien Comolli ve Phillip Cocu'yu istifaya davet ederken şu ifadeleri kullandı:

"Dünkü maçtan sonra hocamız Cocu’nun açıklamalarını dinledikten sonra daha fazla geç kalınmadan bir an evvel yollanması ve Fenerbahçe'mizin büyüklüğünü algılayabilecek bir hoca ile çalışılması gerektiğini düşünmekteyim.

Comolli'nin de Fenerbahçe takımını hiç seyretmediği yapmış olduğu transferlerden anlaşılıyor. Çok yazık yapılan transferlerdeki birçok oyuncu Fenerbahçe’de oynayabileceğini hayal bile edemezdi.

Buradan başkanımıza seslenmek istiyorum. Daha fazla geç kalınmadan Comolli ve Cocu'yu yollayıp yapılan hatadan bir an evvel dönün. Bu ikili Fenerbahçe'mizi yönetebilecek kapasitede değiller."