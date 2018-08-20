Sebahattin Akgül "Yüzde yüz penaltımız verilmedi''

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sebahattin Akgül, takımdan beklentilerinin çok daha yüksek olduğunu söyledi.

"Ben de taraftar olsam takımdan daha fazlasını beklerim." diyen Akgül, şöyle konuştu:

"Çocuklar, bilhassa ikinci yarıda elinden gelen bütün mücadeleyi yaptılar. (Oltan’ın 41 dakikada yer kaldığı pozisyon) Bu yaşıma geldim. Hakemlere kesinlikle sallamam ama yüzde yüz penaltımız verilmedi. Varsa itiraz eden bana söylesin. Desin ki, ’penaltı değildi’. Penaltıydı. Yıllarca santrfor oynadım. Gol kralı oldum ama bu pozisyon penaltıydı. Yazık oldu."

Sebahattin Akgül, Afjet Afyonspor’un böyle oynadığı sürece, başarılı olacağına inandığını belirterek, bundan sonraki maçların hepsini final havasında oynayacaklarını vurguladı.

Bazı oyuncularının maçlara adaptasyon sağlayamadığını aktaran Akgül, "Zamanla inşallah, hepsi yok olacak. Afjet Afyonspor, istenilen takım olarak sahaya çıkacaktır." diye konuştu.