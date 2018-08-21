Scottie Wilbekin yeni sezon öncesi Tel Aviv’e iniş yaptı ve açıklamalarda bulundu.

Maccabi Tel Aviv‘in yeni transferi Scottie Wilbekin Tel Aviv’e iniş yaptı ve ayağının tozuyla ilk açıklamalarını yaptı.

Yıldız oyuncu, İsrail ekibi için oynama isteğine dair “EuroLeague’deki ilk maçımı Maccabi deplasmanında oynamıştım ve buradaki atmosfer ile taraftarlardan çok etkilenmiştim” sözlerini kullandı.

Yıldız oyuncu, o gün içinden geçenleri anlattı.

“O zaman kimseye bunu söylemedim ama gelecekte bir gün burada oynamak istediğimi gördüm. Bu yaz bu imkan ortaya çıkınca kendim için oldukça iyi olduğunu düşündüm. Bu kadar büyük bir tarihe sahip olan bir kulübün parçası olmak çok güzel bir şey.”

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