Sandalyeden yaptığı parkurda çalıştı, Türkiye rekoru kırdı

Muş Stadı ve Muş Ovası'nın yanı sıra evinin bahçesinde kendi imkanlarıyla sandalye ve sırıklarla oluşturduğu engelli koşu parkurunda yarışmalara hazırlanan milli atlet Derya Kunur, katıldığı yarışmalarda önemli başarılara imza attı. Muş Alparslan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi 19 yaşındaki Derya, çalışmalarını antrenörü Özkan Yurtaş yönetiminde Muş Stadı'nda sürdürüyor.

Türkiye rekoru kırdı

Fenerbahçe Kulübü sporcusu Derya Kunur, bu yıl Finlandiya'da 10-15 Temmuz'da düzenlenen Dünya Gençler Şampiyonası'nda 3 bin metre su engellide 10.05.60'lık derecesiyle Türkiye rekoru kırarak finale kaldı ve tekrar finalde kendi rekorunu 10.03'lük derecesiyle geliştirdi. Ayrıca Kunur, Samsun'da 1 Ağustos'ta düzenlenen Kulüpler Ligi 2 bin metre engellide şampiyon olarak 10 yıldır kırılamayan Türkiye rekorunu 6.35'lik derecesiyle kırdı. Zaman zaman evinin bahçesinde kendi imkanlarıyla sandalye ve sırıklarla oluşturduğu koşu parkurunda çalışan Derya, şu anda Muş Stadı'nda standart atlama engelleriyle antrenman yapıyor. Derya Kunur, 15 Eylül'de İspanya'da düzenlenecek Avrupa Kulüpler Kupası gençler kategorisinde altın madalyayı hedefliyor.

Derya'yı beden eğitimi öğretmeni keşfetti

Milli atlet Derya Kunur, beden eğitimi öğretmeninin kendisini keşfettiğini ve böylece atletizme başladığını söyledi. Yaklaşık 6 yıldır spor yaptığını ve 2 yıldır da milli sporcu olduğunu belirten Derya, şunları söyledi: "Samsun'da düzenlenen Kulüpler Ligi'nde 2 bin metre engellide 10 yıllık kırılamayan Türkiye rekorunu kırarak şampiyon oldum. Hedefim barajı geçip olimpiyatlara gitmek ve orada yarışmak. En iyi şekilde hazırlanıp İspanya'da tekrar kendime ait olan Türkiye rekorumu geliştirmek istiyorum. En büyük destekçim ailem ve antrenörüm. Sabah akşam çift antrenman yapıyorum. Bir gün köyüme antrenör olup, benim gibi küçük kızları yetiştirmek istiyorum. Köydeki kızların erken yaşta evlendirilmemesi için her şeyi yaparım. Köy köy gezip bu kızları bulmak ve kendim gibi geliştirmek istiyorum." Spora ilk başladığında çevresinden, "Sen yapamazsın, köy çocuğusun, koşamazsın" şeklinde sözler duyduğunu anlatan Derya Kunur, "Ailem her zaman bana destek oldu. 'Sen yaparsın sen koşarsın' dediler. Antrenörüm Özkan Yurtaş hiçbir zaman benden desteğini esirgemiyor. Zor zamanlarda maddi ve manevi her zaman yanımda oldu. Amacım bayrağımızı en güzel şekilde dalgalandırmak ve ülkemi en güzel şekilde temsil etmek" dedi.

"Derya çok hırslı bir sporcu"

​Antrenör Özkan Yurtaş ise, Derya'ya sabah akşam sıkı antrenman programı uyguladıklarını söyledi. Genç sporcunun ülkesi için büyük başarı kazandığını vurgulayan Yurttaş, şöyle konuştu: "Derya daha önce 2 bin metre engellide koşuyordu şimdi 3 bin metre engellide koşuyor. Derya hafta sonu köye gittiğinde sandalye üzerine ağaç bırakıp üzerinden atlayarak antrenmanına devam ediyor. Çok hırslı bir sporcu. Antrenmanda hırsını ve mücadelesini görüyoruz. Yarışmalarda zaten bu çalışmaların ödülünü alıyor. Bu sporu yapabilmek için aşırı derecede azim göstermek, hırslı olmak ve mücadele etmek gerekiyor."