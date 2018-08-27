2011-2012 sezonunda ülkemizde Galatasaray forması giyen Litvanyalı eski basketbolcu Darius Songaila, San Antonio Spurs'te oyuncu gelişimi antrenörü olarak göreve başlıyor.

2015'te aktif basketbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra Zalgiris Kaunas'ta yardımcı antrenör olarak göreve başlayan ve son üç sezonu Litvanya ekibinde geçiren 40 yaşındaki Songaila, kişisel instagram hesabından yaptığı paylaşımda, bu haftadan itibaren San Antonio Spurs'te göreve başlayacağı bilgisini "oyuncu gelişimi" etiketiyle paylaştı.

NCAA'de Wake Forest forması giydikten sonra 2002 NBA Draftinde Boston Celtics tarafından ikinci tur 50. sıradan seçilen Songaila, bir sezon CSKA Moskova forması giydikten sonra 2003'te Sacramento Kings ile NBA kariyerine başlamıştı. 8 sezon boyunca NBA'de; Sacramento Kings, Chicago Bulls, Washington Wizards, New Orleans Pelicans ve Philadelphia 76ers formalarıyla toplam 516 maça çıkan Songaila, ayrıca; CSKA Moskova, Galatasaray, Lietuvos Rytas ve Zalgiris Kaunas formalarıyla da EuroLeague'de parkeye çıkmıştı.

Darius Songaila ayrıca, 2018 NBA Yaz Ligi'nde Brooklyn Nets'te antrenör olarak görev yaptı.

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