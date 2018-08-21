San Andreas için yapılan yeni mod oyunu başka bir boyuta taşıyor

Şimdi ise oyuna yeni yapılan mod, oyunu tekrar yüklemenize sebep olabilir. Bir mod yapımcısı, oyunu baştan aşağıya yeniledi ve kaplamaları günümüz grafiklerine eşitledi. Gölgeler, kaplamaları ve ışıklandırmayı elden geçiren mod yapımcısı, bu modu yükleyeceklere GTA 5'in sistem gereksinimlerini öneriyoruz. Modu buradan indirebilirsiniz.

GTA 5 sistem gereksinimleri ise şu şekilde,

Minimum Sistem Gereksinimi

İşletim Sistemi: Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1, Windows Vista 64 Bit Service Pack 2*

İşlemci: Intel Core 2 Quad Q6600 @ 2.40GHz (4 CPU) / AMD Phenom 9850 Quad-Core İşlemci (4 CPU) @ 2.5GHz

Bellek: 4GB

Ekran Kartı: NVIDIA 9800 GT 1GB / AMD HD 4870 1GB (DX 10, 10.1, 11)

Ses kartı: 100% DirectX 10 uyumlu

Sabit Disk Alanı: 65GB

Tavsiye Edilen Sistem

İşletim Sistemi: Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1

İşlemci: Intel Core i5 3470 @ 3.2GHZ (4 CPU) / AMD X8 FX-8350 @ 4GHZ (8 CPU)

Bellek: 8GB

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 2GB / AMD HD7870 2GB

Ses kartı: %100 DirectX 10 uyumlu

Sabit Disk Alanı: 65GB



