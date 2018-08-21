San Andreas için yapılan yeni mod oyunu başka bir boyuta taşıyor

Şimdi ise oyuna yeni yapılan mod, oyunu tekrar yüklemenize sebep olabilir. Bir mod yapımcısı, oyunu baştan aşağıya yeniledi ve kaplamaları günümüz grafiklerine eşitledi. Gölgeler, kaplamaları ve ışıklandırmayı elden geçiren mod yapımcısı, bu modu yükleyeceklere GTA 5'in sistem gereksinimlerini öneriyoruz. Modu buradan indirebilirsiniz.
GTA 5 sistem gereksinimleri ise şu şekilde,
Minimum Sistem Gereksinimi
İşletim Sistemi: Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1, Windows Vista 64 Bit Service Pack 2*
İşlemci: Intel Core 2 Quad Q6600 @ 2.40GHz (4 CPU) / AMD Phenom 9850 Quad-Core İşlemci (4 CPU) @ 2.5GHz
Bellek: 4GB
Ekran Kartı: NVIDIA 9800 GT 1GB / AMD HD 4870 1GB (DX 10, 10.1, 11)
Ses kartı: 100% DirectX 10 uyumlu
Sabit Disk Alanı: 65GB
Tavsiye Edilen Sistem
İşletim Sistemi: Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1
İşlemci: Intel Core i5 3470 @ 3.2GHZ (4 CPU) / AMD X8 FX-8350 @ 4GHZ (8 CPU)
Bellek: 8GB
Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 2GB / AMD HD7870 2GB
Ses kartı: %100 DirectX 10 uyumlu
Sabit Disk Alanı: 65GB