Samsunspor şova hazırlanıyor

Samsunspor, İsmail Uyanık’ın 13 yıl aradan sonra yeniden başkanlığa dönmesiyle birlikte, ciddi bir yapılanma içine girdi. Yapılan transferlerle bu ligde kalıcı olmak istemediğini ortaya koyan ve her anlamda yenilenen kadrosuyla şehirde heyecan oluşturan kırmızı-beyazlılar, sezon açılışını 26 Ağustos Pazar günü yeni 19 Mayıs Stadı'nda yapacak.

Yoğun bir şekilde hazırlıklarını sürdüren Samsunspor’un açılışla ilgili programı da netleşti. Buna göre saat 18.00’de başlayacak olan tören, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Samsun Büyükşehir Belediye Bandosu’nun gösterisi ile devam edecek. Ardından sahaya kurulacak platforma altyapı takımlarından başlayarak A takıma kadar tüm futbolcular tek tek tanıtılacak. Yönetim takdiminin ardından toplu fotoğraf çekimi yapılacak. Başkan İsmail Uyanık ve protokol konuşmalarının ardından 19.30’da DJ Erman Palancıoğlu, müzik şovu ile açılış programı sürecek. Saat 20.00’de ise 3’üncü Lig ekiplerinden Yeni Orduspor ile hazırlık maçı oynanacak. Karşılaşmanın devre arasında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Folklor ekibinin Samsun yöresi gösterisi sunulacak.

KOMBİNE ARACI İLÇELERİ GEZECEK

Öte yandan Samsunspor Kulübü, ‘Uyanış sezonu’ olarak adlandırdığı 2018-2019 sezonunda taraftarların kombinelere ilgisini artırmak için mobil araç ile ilçeleri gezecek. Samsunspor Kulübü yeni sezon öncesinde kombine satışlarını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği kombinelerde bu sezon rekor bir sayıya ulaşmak isteyen kırmızı-beyazlılar, pazartesi gününden itibaren tüm ilçeleri gezerek kombine satışlarını artırmayı hedefliyor. Gezici kombine aracı her gün bir ilçeye uğrayarak Samsunsporlu taraftarlarla buluşacak.

DHA



