Samsunspor Başkanı Uyanık: "Yüksek hedeflere doğru kanatlanacağız"

2018-2019 sezonunu dün akşam düzenlediği görkemli bir törenle açan TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Samsunspor, Yeni Orduspor ile oynadığı hazırlık maçını 1-0 kazandı. Sezon açılışında bir konuşma yapan Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık, bulundukları lige saygı gösterdiklerini ifade ederek, "Kısmette yıllar sonra; 53 senelik tarihinde Samsunspor olarak bunları yaşamak da varmış. Açılışını bir 3'üncü lig sezonu öncesinde burada beraber yapmak varmış. Kısmette görülecek günler varmış, yaşanacaklar varmış. Bulunduğumuz lige saygı gösteriyoruz. Biz burada kalıcı olmamalıyız. Yüksek hedeflere doğru kanatlanma zamanıdır. Çok fazla konuşmak istemiyorum, sadece bir şiir okumak istiyorum size" diyerek Murathan Mungan'ın 'Göç Yolları' şiirini okudu.

Başkan Uyanık'ın okuduğu şiirin ardından 'Gazamız mübarek olsun' sözleri taraftarlardan büyük alkış aldı.