Şampiyonlar yurda döndü

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 2018 Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda büyük başarılar elde ederek yurda dönen Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm milli sporcuları Zübeyde Süpürgeci, Hamide Doğangün, Zeynep Acet, Nurşah Usta ile Antrenör Ömer Cantay, Atatürk Havalimanı'nda büyük bir coşkuyla karşılandı. Karşılayanlar arasında, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu yetkilileri, STK temsilcileri, sporcuların yakınları yer aldı. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, sporcuları tek tek tebrik ederek çiçek verdi. Havaalanında bulunan birçok vatandaş ise sporculara tezahüratlarda bulundu.

"ÜLKEMİZE BÖYLE BİR DUYGU YAŞATTIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"

Şampiyonada Avrupa rekoru kırarak birinci olan Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm Milli Sporcusu Zübeyde Süpürgeci yaptığı açıklamada, "Avrupa rekoru kırarak birinci oldum. Böyle güzel bir karşılama yaptığı için Bağcılar Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Antrenörüm Ömer Cantay'a da teşekkür ediyorum. Bu başarı biraz onun da başarısı, çok büyük emek harcadı ve kazandık. Ülkemize böyle bir duygu yaşattığımız için mutluyuz" dedi.

"ÜLKEMİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETTİM"

Diğer rekortmen milli sporcu Hamide Doğangün de, "Ülkemi orada en iyi şekilde temsil ettim. İstiklal Marşı'nı okuttum. Emeği olan Ömer Cantay hocama çok teşekkür ediyorum. Bizi burada Bağcılar Belediyesi karşıladı. Onlara da çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Milli sporcular Zeynep Acet ve Nurşah Usta da, emeği geçen herkese teşekkür ederek, çok mutlu olduklarını söyledi.

"ASIL HEDEFİMİZ TOKYO"

Milli antrenör Ömer Cantay ise "Çifte bayram yaşadık. Bize emeği olan herkese çok büyük teşekkürler. Tüm ülkemize hediyemiz olsun. Çok iyi çalıştık ve karşılığını aldık. Asıl hedefimiz Tokyo" açıklamasında bulundu.

"BİZE ÇİFTE MUTLULUK YAŞATTILAR"

Sporcuları havaalanında karşılayan ve tek tek tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Azmettiler, çabaladılar, gayret ettiler ve aynı zamanda da bundan sonraki süreç için yeni sporculara örnek oluyorlar. Bunlar sayesinde birçok kişi spora başladı. Ben kendilerini, hocalarını ayrı ayrı tebrik etmek istiyorum. Hem Kurban Bayramı'nı yaşadık hem de onların sevinci ile mutlu olduk. Bize çifte mutluluk yaşattılar. Kendilerini bir kez daha tebrik ediyorum. Başarıların devamını diliyorum. İnşallah bundan sonraki hedefleri durmadan, ara vermeden Dünya Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyatları olacak."

ŞAMPİYONA REKORU KIRDILAR

Şampiyonadaki ilk yarışında milli atlet Zübeyde Süpürgeci, T54 kategorisi kadınlar 200 metrede 30.96'lık derecesiyle Avrupa rekoru kırarak birinci oldu. Rekortmen Süpürgeci, ikinci yarışında ise T54 kategorisi 100 metre yarışında ise liderliği kıl payı kaçırarak ikinciliğe yerleşti. T53 kategorisi 200 metre kadınlarda yarışan Hamide Doğangün ise, 31.59'luk derecesiyle şampiyona rekoru kırarak birinci olup altın madalyayı kazanırken, Zeynep Acet de 35.78'lik derecesiyle yarışı ikinci tamamladı. Benzeri bir tablo T53 kategorisi 400 metre kadınlar da yaşandı. Yine Hamide Doğangün Avrupa şampiyonu, Zeynep Acet de ikinci oldu. Şampiyonanın son gününde ise Hamide Doğangün, 800 metrede bronz madalya kazandı.