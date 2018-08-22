Rusya’nın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası’nda kullanımına başlanan VAR sisteminin UEFA müsabakalarında kullanımı konusu tartışılmaya devam ediyor.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “VAR sistemini kullancağız ancak şimdi değil” diyerek ilk mesajını vermişti. The Times gazetesi ise sistemin bu sezon kullanılmasının düşünüldüğünü ancak grup aşamasından itibaren olmayacağını savundu.

‘Şampiyonlar Ligi’nde VAR kullanılması planlanıyor’ başlığıyla verilen haberde bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final aşamasından itibaren sistemin kullanılmasının düşünüldüğünü belirtti.

Son karar gelecek ay

UEFA’nın gelecek hafta Monaco’da yapacağı toplantıda sistemin onayını alacağını ve gelecek ayın sonunda UEFA Yönetim Kurulu’nda son kararın verileceğine dikkat çekildi.

Rosetti faktörü etkili

UEFA Hakem Komitesi’nde geçtiğimiz haftalarda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Pierluigi Collina görevden ayrılırken, yerine Roberto Rosetti getirildi. UEFA Hakem Komitesi Şefi olan Rosetti, VAR konusundaki uzmanlığıyla biliniyor. İtalyan futbol adamının görevlendirilmesinin, VAR konusundaki uygulamaları hızlandıracağı düşünülüyor. (Skorer)