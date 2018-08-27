Avrupa futbolunun en önemli organizasyonları UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamaları için geri sayım başladı. Galatasaray'ın da boy göstereceği Devler Ligi'nde grup aşamalarına katılacak olan takımlar, hafta arasında Play-Off turu rövanş maçlarının da sona ermesiyle tamamen belli olacak. Son olarak 2015-2016 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde yer alan sarı-kırmızılı takım, UEFA Finansal Fair Play kriterlerini karşılayamadığı gerekçesiyle 2016-2017’de Avrupa kupalarından men edilmiş, bu sezon ise UEFA Avrupa Ligi’ne henüz 2. ön eleme turunda İsveç temsilcisi Östersunds’a elenerek veda etmişti. Sarı-kırmızılı takım, 6. kez Şampiyonlar Ligi gruplarında eleme oynamadan direkt olarak yerini almış oldu. Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt olarak katılacak olan sarı-kırmızılı temsilcimiz, kura çekimine 4. torbadan katılacak. Son yıllarda Avrupa’da istediği başarıları elde edemeyen Galatasaray’ın UEFA sıralamasındaki puanının düşük olmasından dolayı 1., 2, ve 3. torbalarda birbirinden zorlu rakipler temsilcimizi bekleyecek.

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2018-19 sezonu grup aşamaları kura çekimi, 30 Ağustos Perşembe günü TSİ 19:00'da Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilecek.

Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda?

30 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamaları kura çekiminin Türkiye'deki yayıncısı henüz belli değil ancak kura çekimi, UEFA'nın resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

Galatasaray kaçıncı torbada olacak?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamaları kura çekimlerine 4. torbadan katılacak. Sarı kırmızılı takım, 2016-17 sezonunda UEFA'dan aldığı ceza ve 2017-18 sezonunda Avrupa Ligi'ne ön elemede veda etmesi nedeniyle son iki sezonda puan toplamayı başaramadı. UEFA'da takımların puanları hesaplanırken son 5 sezona bakıldığı için Galatasaray'ın sadece 29.500 puanı bulunuyor.

Kura çekimlerinde şu ana kadar sadece 1. torba takımları belli olmuş durumda. Diğer torbalar ise 28-29 Ağustos tarihlerinde oynanacak Play-Off turu rövanş maçlarının ardından kesinleşecek.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Şampiyonlar Ligi kura çekimine 4. torbadan katılacak olan Galatasaray, kendisiyle aynı torbada yer alan takımlarla eşleşemeyecek. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri, 1., 2. ve 3. torba takımları arasından seçilecek.

1. TORBA

Real Madrid (İspanya)

Atletico Madrid (İspanya)

Barcelona (İspanya)

Bayern Münih (Almanya)

Manchester City (İngiltere)

Juventus (İtalya)

PSG (Fransa)

Lokomotiv Moskova (Rusya)

2. TORBA

Borussia Dortmund (Almanya)

Porto (Portekiz)

Manchester United (İngiltere)

Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

Napoli (İtalya)

Tottenham Hotspur (İngiltere)

3. TORBA

Roma (İtalya)

Olympique Lyon (Fransa)

Monaco (Fransa)

Schalke 04 (Almanya)

CSKA Moskova (Rusya)

Liverpool (İngiltere)

4. TORBA

Galatasaray

Valencia (İspanya)

Club Brugge (Belçika)

Hoffenheim (Almanya)

Inter (İtalya)

Viktoria Plzen. (Çekya)