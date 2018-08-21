Şampiyonlar Ligi golcüsü Niasse

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 1-0 kazanılan Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada nasıl bir santrfor istediğinin sinyallerini verdi. Deneyimli çalıştırıcı, “Santrfor noktasında ısrar ediyorum. Şampiyonlar Ligi’nde belki 2 forvet kullanırız ve belki ikisi de çabuk olur. Futbol bugün çabuk oyuncularla, teknik oyuncularla, zeki oyuncularla etkili oynanabiliyor” ifade ederek hücum hattına hızlı bir forvet istediğini net bir şekilde dile getirmiş oldu. Terim’in gönlündeki ismin Cenk Tosun, Lewin ve Ramirez’in arkasında kalan ve adeta takımın dördüncü forveti konumuna düşen Oumar Niasse olduğu öğrenildi.

ONUN ADI TÜRKÇE’DE ÖMER

“Kulüplerin anlaşması halinde benim açımdan bir sorun yok” diyen Senegalli forvet, Galatasaray ile Everton arasındaki görüşmeden olumlu sonuç çıkması halinde imzaya hazır. Sarı-Kırmızılı yöneticiler, 28 yaşındaki golcüyü kiralama konusunda Ada ekibi ile görüşmelerini sürdürüyor. Bu hafta içinde transferin netlik kazanması bekleniyor. İngiliz kulübüyle 2 yıllık daha mukavelesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu, 1 Şubat 2016’da Lokomotiv Moskova’dan 18 milyon euroya transfer edilmişti. Fatih Terim, Milli Takımı çalıştırdığı dönemde Niasse’nin Türkiye forması giyme olasılığı ile ilgili “Hem müslüman hem Türk. Yetenekli. Milli Takım’da oynamak istiyor. Kısa adı Oumar bildiğim kadarıyla, Türkçe’de Ömer” diye konuşmuştu.

MARİO GOMEZ GÜNDEMİMİZDE YOK

Galatasaray’ın, Beşiktaş’ın eski golcüsü Mario Gomez ile görüştüğü öne sürülmüştü. Mario Gomez transferi adına girişimlerin başladığı iddialarına Sarı-Kırmızılı yöneticiler “Transfer döneminin kapanmasına artık kısa bir süre kaldı. Ancak gündemimizde, düşüncelerimizde Gomez yok. Gomez’in Galatasaray’a gelmesi için bir girişimimiz yok. Fatih hocamız ileri uca hızlı bir forvet istiyor” ifadesi kullandı. (Akşam)