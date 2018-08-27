Samet Aybaba: Mücadeleden memnunum

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba oyuncularının sahadaki mücadelesinden memnun olduğunu söyledi.

Oyuna kötü başladıklarını ve golü erken yediklerini vurgulayan Aybaba, "Oyundaki dengesizliğimiz hemen hemen 20 dakika sürdü. Daha sonra iyi oynamaya başladık. Pozisyon buldukça oyuncularımın kendilerine güveni geldi. Sonrasında çok iyi bir oyun sergiledik ve birçok pozisyon yakaladık. Bazı eksikliklerimiz olmasına rağmen ben oyuncularımla gurur duyuyorum." diye konuştu.

Aybaba, Atiker Konyaspor karşısında galibiyet elde edemediklerini ancak oyun olarak kendilerini gösterdiklerini aktardı.

Zor bir fikstürlerinin bulunduğunu dile getiren Aybaba, "Böyle devam edersek bundan sonra yükselişine ara vermiş olan Bursaspor’u tekrar eski yerlerine döndürmek için büyük işler yapacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.