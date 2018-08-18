Samet Aybaba, Doumbia transferini açıkladı

Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında sahasında Kayserispor ile karşılaşan Bursaspor, sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, “İki haftadır sahada oynayan oyuncularımızı kutluyorum. Fazla şeyler yapıp beni bile hayretler içinde bırakıyorlar. İyi takım olmak için uğraşıyoruz. Bireysel görüşmeler yapıyoruz. Geçen seneden gelen baskı ve travma var. Bir şeyleri başarıyoruz. Hepiniz görüyorsunuz. Bazı eksik mevkilerimiz var ama sahada fazla gibiyiz. Bütün oyuncuları kutluyorum. Taraftarımız da bize destek verdi. Katılacak oyuncular ve taraftarımız destek verirse ayağa kalmaya başlayan Bursaspor izletmeye başlayacağız diye düşünüyoruz” dedi.

“Bizim takımımızda herkes ön plana çıkmak istiyor”

Yusuf Erdoğan ve Stancu’nun kaçırdığı gol pozisyonlarının sorulması üzerine Aybaba, “Bizim takımızda herkes ön plana çıkmak istiyor. ‘Atayım, kurtulayım’ diyor. O pozisyonlarda bencil olmamaları lazımdı. Birçok şeyi aştık ama bencilliği aşamadık. Bu eksikleri gidermek gerekiyor” diye konuştu.

Genç oyuncu Burak Kapacak’ın da gelişen bir oyuncu olduğunu ifade eden deneyimli çalıştırıcı, “Burak hazırlık kampı geçirmedi, milli takımdaydı. Keşke geçirseydi. Böyle devam ederse hem Bursaspor hem Türkiye iyi bir oyuncu kazanır. Genç oyuncular çok şey istiyor. O oyunculara da ihtiyacımız var” dedi.

Aybaba, yeni transfer Saivet’in son çalışmada düz koşu yaptığını ve henüz lisansının çıkmaması sebebiyle karşılaşmada forma giyemediğini söyledi.

Deneyimli çalıştırıcı, prensip anlaşmasına varılan golcü oyuncu Doumbia’nın ise salı günü Bursa’ya geleceğini söyledi.