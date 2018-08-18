Empoli Kulübü, Salih Uçan'ın satın alma opsiyonu ile kiralandığını açıkladı.

Serie A'nın yeni ekiplerinden Empoli, Salih Uçan'ın transferi konusunda Fenerbhaçe ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Salih Uçan'ın satın alma opsiyonu ile kiralandığı duyuruldu.

Fenerbahçe açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, İtalyan ekibi Empoli’ye kiraladığı Salih Uçan’ın sezon sonunda bitecek sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Salih Uçan’ın 2018-2019 sezonu sonunda bitecek olan sözleşmesi opsiyonu kulübümüzde olmak kaydıyla 2019-2020 sezonu sonuna kadar uzatılarak, kendisi Empoli Kulübüne 1 yıllığına satın alma opsiyonlu olarak kiralanmıştır. Salih Uçan’a başarılı bir sezon dileriz." ifadeleri kullanıldı.







