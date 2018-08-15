Salcano Sakarya, Belarus'a madalya için gidiyor

Sakarya Büyükşehir Bisiklet Takımı, 18-19 Ağustos tarihlerde Belarus’ta düzenlenecek Uluslararası Yol Yarışlarında madalya için pedal çevirecek.

15 Ağustos 2018, Çarşamba 13:55
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20’den fazla ülkenin katılacağı yarışlarda Ahmet Örken, Mustafa Sayar, Oğuzhan Tiryaki, Onur Turgut ve Enes Talha Ay ile madalya arayacak olan Büyükşehir Bisiklet Takımı, gerçekleştirilecek 2 farklı yol yarışından madalya ile dönmek istiyor. Yarışlar öncesinde Bisiklet Takımı sporcularına başarı dileklerini ileten Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, “Takımımız Belarus’ta gerçekleştirilecek Uluslararası Yol Yarışlarında şampiyonluk için mücadele edecek. 20’den fazla ülkenin yer alacağı yarışlarda takımımızın şehrimizi gururlandıracağına inancımız tam. İnşallah 18 Ağustos Cumartesi ve 19 Ağustos Pazar günleri Belarus’tan güzel haberler alacağız” dedi.

İHA

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