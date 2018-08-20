Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Sakarya Büyükşehir Belediyespor oyuncuları, yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçirildi.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, takım oyuncularının kamp öncesinde Serdivan ilçesindeki Özel Adatıp Hastanesi’nde bir dizi sağlık testine tabi tutulduğu belirtildi.

Açıklamada, detaylı kan tetkikleri yapılan oyuncuların, tüm branşlarda kontrolden geçirildiği kaydedildi.

Teknik ekip ve oyunculardan oluşan kafilenin, sağlık kontrolünün ardından kamp yapmak üzere Bolu’ya hareket ettiği bildirildi.

AA